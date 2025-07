Auch auf Mallorca-Flügen: Dieses Getränk dürfen Sie nicht mehr mit an Bord nehmen

Zwei Mallorca-Airlines haben ihre Richtlinien angepasst und verbieten ab jetzt ein bestimmtes Getränk an Bord. Wer künftig mit einem Heißgetränk in der Hand in den Flieger steigen will, hat bei Ryanair und Easyjet schlechte Karten. Beide Fluggesellschaften untersagen nun das Mitbringen von eigenem Kaffee oder Tee, die beispielsweise am Flughafen gekauft worden sind.

Als Grund für die neue Regelung werden Sicherheitsaspekte genannt, berichtet das Branchenportal Aerotelegraph. Von Seiten der irischen Billigairline Ryanair heißt es als Erklärung: "Aus Sicherheitsgründen können wir es Passagieren nicht erlauben, heiße Getränke mit an Bord zu nehmen oder während des Fluges eigenen Alkohol zu konsumieren."

Bei diesen Airline ist Coffee to go erlaubt

Andere Fluggesellschaften, die Routen zwischen Deutschland und Mallorca bedienen, nehmen von dieser Regel Abstand. Wer also weiterhin mit einem Coffee to go an Bord gehen will, kann das bei Condor und Eurowings weiter tun. "Ein solches Verbot besteht bei uns nicht. Eine Änderung ist nicht geplant", erklärte ein Lufthansa-Sprecher gegenüber aeroTELEGRAPH. Auch Eurowings gab an, dass das Thema weder bekannt noch eine Regelung geplant sei.

Die Regelung, dass einige selbst mitgebrachte Getränke an Bord nicht konsumieren zu dürfen, gibt es schon länger. In den Flieger gebrachter Alkohol darf in der Regel nicht getrunken werden. Nur so kann die Crew einen Überblick über den Konsum ihrer Gäste behalten. Wie die Airlines mit Exzess-Urlaubern an Bord umgehen, lesen Sie hier nach.