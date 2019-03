Ferienvermieter befürchten 15 Prozent weniger Kunden

Der Verband der Vermieter von Ferienwohnungen auf Mallorca macht sich Sorgen um das Geschäft in der kommenden Hochsaison. Man rechne mit 15 Prozent weniger Kunden als im vergangenen Jahr, sagte Jordi Cerdó, der Chef der Vereinigung, am Montag. Er äußerte sich anlässlich der Präsentation der ersten Ferienwohnungsmesse der Insel, die am Samstag in Binicomprta bei Algaida stattfinden soll.

Cerdó kritisierte in diesem Zusammenhang die Hindernisse, die die Linksregierung auf den Balearen den Vermietern in den Weg gestellt hätten.

Mallorcas Inselrat hatte im vergangenen Jahr bei seinem Zonenplan für die Ferienvermietung noch einmal nachgebessert und das Regelwerk modifiziert. Es fällt nun etwas strenger im Bezug auf die Vermietung in Küstengemeinden und etwas weniger streng bei Orten im Inselinneren aus.