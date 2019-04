Skandal-Firma Mallorca Investment existiert nicht mehr

Die in mehrere Betrugsfälle verwickelte Skandal-Immobilienfirma Mallorca Investment existiert nicht mehr. Das Unternehmen wurde jüngst geschlossen, aus seinem Sitz an der Miró-Straße in Cala Major wurden sämtliche Möbel entfernt. Auch hängen keine Immobilienangebote mehr in den Schaufenstern.

Der Hauptverdächtige Michele P. wurde am 19. März nach der Zahlung einer Kaution in Höhe von 300.000 Euro aus der Untersuchungshaft entlassen. Zusammen mit einem Kompagnon soll er in 17 Fällen nicht existierende Immobilien auf den Balearen verkauft haben. Es ist von über 200 Geschädigten die Rede.