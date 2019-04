Präsentation am 1. Mai – Neubauvillen am Strand Es Trenc

PR-Bericht

Nach den erfolgreichen Musterhaus-Präsentationen am 6. April (Luxusvillen 300 Meter zum Strand) und der Musterhaus-Eröffnung am 20. April (Neubau-Villen in d’Alt), laden wir das interessierte Publikum herzlich zu einem weiteren Event nach Sa Rápita ein: Am Mittwoch, 1. Mai von 10 bis 15 Uhr zur Villen-Präsentation in 07639 Sa Ràpita, C. Boquerrot (gegenüber vom Yachthafen).

Die Villa haben wir vor kurzem an unseren Kunden übergeben. Für Genießer führt die „Bodega Sa Vinya“ eine Weinverkostung ausgezeichneter mallorquinischer und spanischer Weine durch. Wir präsentieren Ihnen unser Neubau-Projekt „Las Estrellas d’Es Trenc“ bestehend aus acht Villen, zwei Kilometer vom Strand entfernt. Zur Wahl stehen derzeit drei verschiedene Villen-Typen zum Festpreis:

Villa ALPHA (moderner Baustil) Kaufpreis 495.000 Euro, Wohnfläche 105 Quadratmeter, Wohn-Nutzfläche 138 Quadratmeter, Grundstück 474 Quadratmeter, drei Schlafzimmer, drei Bäder, privater Pool, bezugsfertig Sommer 2020

Villa STELLA (moderner Baustil) Kaufpreis 590.000 Euro, Wohnfläche 130 Quadratmeter, Wohn-Nutzfläche 184 Quadratmeter, Grundstück 474 Quadratmeter, drei Schlafzimmer, zwei Bäder, privater Pool, Fernblick aufs Meer von der Dachterrasse, bezugsfertig Sommer 2020

Villa SOL (traditioneller Baustil) Kaufpreis 635.000 Euro, Wohnfläche 130 Quadratmeter, Wohn-Nutzfläche 180 Quadratmeter, Grundstück 526 Quadratmeter, drei Schlafzimmer, drei Bäder, privater Pool, bezugsfertig Sommer 2020

Nutzen Sie Ihre Vorteile durch eine Teilnahme an diesem Event:

1. Sichern Sie sich jetzt eine der wenigen Top-Villen in dieser schönen und ruhigen Wohnlage

2. Nutzen Sie die moderaten Preise der ersten Bauphase

3. Profitieren Sie von unseren finanziellen Anreizen *)

Bitte melden Sie uns Ihr Kommen per E-Mail info@azur-Mallorca.com oder per Info-Telefon (0034) 971 641 505

Informieren Sie sich bereits im Vorfeld über das gesamte Neubauprojekt auf unserer Website https://www.azur-mallorca.com/zone-6.xhtml

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Franz Stockinger und das Azur-Mallorca-Team

Azur-Mallorca, Grupo Inmobiliario

Avenida Miramar, 68, 07639 Sa Ràpita / Mallorca

*) den ersten 3 Käufern ab dem 1. Mai vergüten wir die jährliche Grundsteuer in den

1) ersten fünf Jahren

2) ersten zwei Jahren

3) im ersten Jahr

Dies gilt nur für Teilnehmer an der obigen Präsentation, aber auch für den Kauf einer anderen Immobilie aus unserem gesamten Portfolio.