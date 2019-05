Inselrat befiehlt Abriss von zahlreichen illegalen Gebäuden

Die dem Inselrat von Mallorca zugeordnete "Agentur zur Verteidigung des Territoriums" hat mal wieder zugeschlagen. Sie verhängte Bußgelder von 800.000 Euro für die Erbauer von vier illegalen Häusern in Algaida, Ses Salines, Puigpunyent und Montuïri, wie am Freitag offiziell mitgeteilt wurde. Die Zahlungen können deutlich verringert werden, wenn die Gebäude schnell abgerissen werden sollten.

Ferner ergingen zwölf neue Abriss-Anordnungen in zehn Mallorca-Gemeinden: zwei in Algaida, zwei in Montuïri, des Weiteren andere in Ses Salines, Puigpunyent, Marratxí, Lloret, Campos, Llubí, Andratx und Inca. Zurückgebaut werden müssen auch drei Swimming-Pools.

Seit dem Antritt des Linksbündnisses auf den Balearen im Jahr 2015 hat sich die Zahl der Abrissaktionen von illegal errichteten Gebäuden auf Mallorca drastisch erhöht, da die "Agentur zur Verteidigung des Territoriums" das geltende Recht viel stringenter anwendet. Auch Luxusanwesen mussten bereits der Abrissbirne weichen.

Unter der Regierung der konservativen Volkspartei, die von 2011 bis 2015 die Balearen regierte, hatte es kaum Abrissaktionen gegeben.