Neubauvillen am Es Trenc noch im Sommer bezugsfertig

PR-Bericht

Mit der Villen-Präsentation am 1. Mai haben in Sa Ràpita haben wir unsere kleine Serie von Informationsveranstaltungen über die zahlreichen Neubau-Projekte, die derzeit in der Region des Strandes Es Trenc realisiert werden, vorläufig abgeschlossen.

Die Baugebiete liegen zwischen 300 Meter und drei Kilometer vom Strand und vom Yachthafen von Sa Ràpita entfernt. Das Preisspektrum für die Villen liegt zwischen 480.000 und 975.000 Euro netto. Ein Großteil der Objekte ist noch im Sommer 2019 bezugsfertig.

Eine umfassende Zusammenfassung aller aktuellen Projekte finden Sie auf unserer Website https://www.azur-mallorca.com/ihre-neubau-villa-am-strand-es-trenc.xhtml.

Mehrere Musterhäuser und/oder Beispielhäuser stehen zur Verfügung. Terminwünsche und weitere Informationen per Email unter info@azur-mallorca.com oder Telefon (0034) 971 641 505.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme

Franz Stockinger und das Azur-Mallorca Team