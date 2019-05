Bau der Luxuswohnungen nahe Mallorca-Airport beginnt

In wenigen Wochen startet der Neubau der geplanten Luxuswohnungen im Gewerbegebiet Nou Llevant nahe Mallorcas Flughafen Son Sant Joan. Nachdem das riesige Brachgebiet im Rücken des Kongresspalastes in Richtung Ringautobahn lange brachlag, baut das Madrider Immobilienunternehmen Metrovacesa bis 2023 in fünf Etappen 550 Wohnungen.

Nach Prüfung aller Aspekte hinsichtlich Umweltauflagen wie etwa Wasserverbrauch, Energieeffizienz und Überschwemmungsgefahr hat der Stadtrat von Palma nun die Baugenehmigung erteilt. Baubeginn ist im Juni mit dem ersten Projekt "Residencial Jardins de Llevant" - 91 Wohnungen sowie elf Einfamilienhäuser in Form von Duplex-Wohnungen mit Startpreis 179.000 Euro, die bis 2021 fertiggestellt sein sollen.

Die Bebauung umfasst insgesamt 90 Mehrfamilienhäuser mit ein bis vier Schlafzimmern und zwölf Einfamilien-Doppelhäuser mit vier Schlafzimmern und einem privaten Garten. Für die Gemeinschaftsareale sind auf dem Dach des Gebäudes eine Innenanlage mit Gärten und zwei Panoramaschwimmbecken eingeplant. geben. Darüber hinaus werden die Wohnungen über Aufzüge, Lagerräume und private Parkplätze sowie einen Energieausweis A verfügen.

Geplant hat die Wohnungen in dem neuen Quartier der preisgekrönte spanische Architekt Francisco "Patxi" Mangado, der auch schon Palmas Kongresspalast entworfen hat. Nach Angaben von Metrovacesa werden so 400 Millionen Euro in der Stadt investiert und fast 1.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze geschaffen. (dise)