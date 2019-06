Neubauvilla mit Pool: Musterhaus-Präsentation am Samstag, 22. Juni

PR-Bericht

Mit 184 Quadratmetern Wohnfläche und 252 Quadratmeter Wohn-Nutzfläche gehört die Neubauvilla Typ B zu den geräumigsten Villen, die derzeit in der Region des Strandes Es Trenc zu haben sind. Von den vier großzügigen Doppelschlafzimmern haben zwei jeweils ein Bad en suite und die beiden anderen teilen sich das dritte Bad. Das Raumangebot im Erdgeschoss kann sich sehen lassen. Linker Hand vom Hauseingang aus gesehen befinden sich ein geräumiges Esszimmer und daran anschließend die Küche mit Kochinsel, die auch noch Platz für eine große Frühstücksbar bietet. Beide Räume haben auf voller Breite eine durchgehende (Türen-)Fensterfront zum Pool und zur Poolterrasse.

Vom Hauseingang aus rechts gesehen gelangt man in ein großes Wohnzimmer, ebenfalls mit breiter Türen/Fensterfront ins Freie. Hinter dem Wohnzimmer vorbei führte der Flur mit Zugang zu dem vierten Bad, das auch als Gäste-WC dient, und zum Hauswirtschaftsraum. Im hinteren Teil des Erdgeschosses befindet sich ein Doppelschlafzimmer ebenfalls mit Türen/Fensterfront ins Freie und einem großem Bad en suite.

Im vorderen Teil des Obergeschosses liegt das große Master-Schlafzimmer mit geräumigen Bad en suite. Die große Sonnenterrasse nach Süden hin ist nur vom Masterbereich aus zugänglich.

Im hinteren Teil des Obergeschosses liegen zwei Doppelschlafzimmer und ein Badezimmer und ein Abstellraum. Am Ende des Flurs ist der Zugang zu einer offenen Terrasse mit Blick in das hinter der Villa liegende Buschland.

Wir laden Sie herzlich ein zur Musterhaus-Präsentation am Samstag, 22. Juni 2019, von 10 bis 15 Uhr in 07639 Sa Ràpita, C. Porrassa (links) in d’Alt de Sa Ràpita.

Nutzen Sie die Vorteile durch Ihre Teilnahme an diesem Event: Sichern Sie sich jetzt eine der wenigen Top-Villen in dieser optimalen Wohnlage.

Nutzen Sie die moderaten Preise beim Verkaufs-Start

Profitieren Sie von unseren finanziellen Anreizen für alle Teilnehmer am Musterhaus-Event. Wir vergüten den ersten drei Käufern ab dem 20. Juni 2019 die jährliche Grundsteuer bis zu fünf Jahre.

Bitte teilen Sie uns im Vorfeld Ihr Kommen mit! Per Email an info@azur-mallorca.com oder Infotelefon (0034) 971-641 505.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Franz Stockinger und das Azur-Mallorca-Team