Palma will eine Mietpreisbremse einführen

In den kommenden vier Jahren soll in Palma eine Mietpreisbremse eingeführt werden. Das sagte die neue Stadträtin der Mallorca-Metropole, Neus Truyols, am Freitag auf einer Pressekonferenz. Vorbild seien dabei die Maßnahme, die Barcelona umgesetzt hat.

Um die Mieten zu deckeln, sei die Zusammenarbeit mit der Balearen-Regierung nötig, so die Stadträtin, die für Wohnungsbau und Mietkultur zuständig ist. In einigen Vierteln Palmas würden die Bewohner 50 Prozent ihres Einkommens für die Miete aufwenden müssen, das sei definitiv zu viel. Im Rathaus gehen täglich 100 Anträge auf finanzielle Unterstützung zur Miete ein.

Priorität habe für Truyols, dass die Palmesaner bezahlbaren Wohnraum finden: "Wir befinden uns in einer sozialen Notlage." Zwischen 2013 und 2019 stiegen die Mieten in der Stadt um 40 Prozent an. Die Vermietung an Touristen wurden aus diesem Grund in Mehrfamilienhäusern in Palma untersagt, doch das Problem der Wohnungsnot wurde damit bisher nicht gelöst. (cls)