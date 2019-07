Gepflegte Villa in exklusiver Lage 600 Meter zum Es Trenc

PR-Bericht

Die 2007 errichtete Villa mit vier Schlafzimmern befindet sich in allerbestem Zustand und wird nun vom Erstbesitzer verkauft. Die Lage des Objektes im Villenviertel (Can Estela) ist erstklassig und der Strand Es Trenc und der Yachthafen von Sa Rápita liegen in unmittelbarere Nähe. Auch die Geschäfte und Restaurants im Dorf sind gut zu Fuß erreichbar.

Die Villa besteht im Erdgeschoss aus einem großen Wohn-Esszimmer und einer großen Küche mit Durchreiche zum Essbereich. Die Küche hat direkten Zugang zur dahinter liegenden Doppelgarage, in der sich auch der Hauswirtschaftsbereich befindet. Im Westlichen Teil des Erdgeschosses liegt ein Doppelschlafzimmer, sowie ein Badezimmer, das auch als Gäste-WC dient.Vor dem Wohn-Essbereich nach Süden hin liegt die geräumige, überdachte Terrasse als direkte Fortsetzung des Wohnbereichs. Davor breitet sich der große Pool samt weitläufiger Sonnenterrasse aus, eingefasst von einem pflegeleichten Gartenbereich.

Raumangebot im Obergeschoss der Villa besteht aus zwei weiteren Schlafzimmern, die sich ein Badezimmer teilen und das großzügig geschnittene Master-Schlafzimmer. Jedes davon hat Zugang auf eine breite Sonnenterrasse mit Blick auf Pool und Garten. Der Masterbereich hat noch Zugang auf eine nach Westen orientierte Terrasse von der aus eine Außentreppe zur Dachterrasse hinauf führt. Von hier aus genießt man den Blick auf das nur einen halben Kilometer entfernte Meer. Die Villa im klassischen mediterranen Baustil errichtet, verfügt über eine zeitgemäße Ausstattung mit Isoliermauerwerk, Isolierverglasung und ist auch im technischen Bereich mit einer Öl-Zentralheizung und Klima-Anlage warm/kalt in allen Räumen bestens versorgt.

Der Kaufpreis beträgt 650.000 Euro zzgl. Erwerbssteuer und kann noch bis zum 11.07.2019 besichtigt werden. danach ist sie bis zum 08.08.2019 belegt und die Übergabe an den neuen Besitzer kann ab dem 01.09.2019 erfolgen.

Das umfangreiche Exposé mit vielen aktuellen Fotos können Sie auf unserer Website unter https://www.azur-mallorca.com/details.xhtml?id[obj0]=20721 aufrufen.

Fragen oder Terminabsprachen auch direkt über unser Info-Telefon 971 641 505.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Franz Stockinger und das Azur-Mallorca-Team