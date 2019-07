Elke Sommers Filmvilla bei Calvià steht zum Verkauf

Eine bekannte Villa an der Küste von Calvià im Südwesten von Mallorca, in der Weltstars wie Frank Sinatra, John Wayne, Elke Sommer und Ava Gardner zeitweise wohnten, steht zum Verkauf. Das meldeten am Dienstag mehrere spanische Medien. Einst gehörte das blütenweiße Anwesen Joseph Hummel, dem von Paris aus agierenden Vertreter des Hollywood-Filmimperiums Warner Bros.

Das Gebäude wurde durch den auf Mallorca gedrehten Spielfilm "Spiel und Leidenschaft" ("Bahía de Palma", 1962) bekannt. Hier zeigte sich Elke Sommer erstmals in einem Bikini, was sie zu einem veritablen Sexsymbol machte.

Das Anwesen hat den sinnigen Namen "Las Leonas" (Die Löwinnen), weil im Innern drei Steinfiguren stehen. Die aktuellen Eigentümer hatten die Villa direkt von Hummel gekauft.

Was Grundstück, zweistöckiges Haus, Pool und die drei Garagen kosten sollen, ist bislang nicht bekannt geworden.