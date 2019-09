Immobilienmesse im Kongresspalast Palma

PR-Bericht

Diese Woche findet von Freitag bis Sonntag die erste Immobilienmesse im neuen Kongresspalast in Palma statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung präsentiert die Immobilien-Gruppe AZUR MALLORCA die aktuellen Neubauvillen in der Region Es Trenc, Sa Ràpita.

Angeboten wurden sowohl moderne Villen in minimalistischer Architektur als auch Villen in traditionellem mediterranen bzw. mallorquinischen Baustil. Allen gemeinsam aber ist eine durchdachte Raumaufteilung und ein zeitgemäßer, hoher Ausstattungs- und Qualitäts-Standard. Besonderer Wert wird daneben auch auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis gelegt. So ist zum Beispiel die Villa ALPHA, ein Bungalow im modernen Baustil, mit drei Schlafzimmern, drei Badezimmern und privatem Pool samt Grundstück bereits um 495.000 Euro plus 10 Prozent Mehrwertsteuer (IVA) zu haben.

Die Palette der derzeit angebotenen Villen reicht bis zur Luxusvilla mit vier Schlafzimmern, doppelter Raumhöhe im Essbereich, einem privaten Pool mit 50 Quadratmetern Wasserfläche samt 1000-Quadratmeter-Grundstück in Höhe von 1,2 Millionen Euro plus Mehrwertsteuer.

Im Angebot befinden sich auch Villen, die in wenigen Wochen bezugsfertig sind.

IMMOBILIENMESSE IM KONGRESSPALAST IN PALMA DE MALLORCA:

Öffnungszeiten:

- Freitag, 27.09.2019, von 16 bis 20 Uhr

- Samstag, 28.09.2019, von 11 bis 20 Uhr

- Sonntag, 29.09.2019, von 11 bis 15 Uhr

Der Eintritt ist kostenlos.

Wir präsentieren am Stand Nummer 30 alle interessanten Neubauprojekte in der Region um den Naturstrand Es Trenc.

Holen Sie sich Ihren Informations-Vorsprung über die attraktiven Villen in zeitgemäßer und optimaler Bauausführung und profitieren Sie von unserem Messe-Bonus: Wir erstatten den ersten drei Käufern die jährlichen Grundsteuer in den ersten fünf bzw. zwei Jahren bzw. im ersten Jahr.

Eine übersichtliche Zusammenfassung aller Neubauprojekte finden Sie auf unserer Website unter diesem Link: https://www.azur-mallorca.com/ ihre-neubau-villa-am-strand- es-trenc.xhtml

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Franz Stockinger und das Azur-Mallorca-Team