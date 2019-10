Experten rechnen mit bald sinkenden Immobilienpreisen auf Mallorca

Die Preise für Häuser und Wohnungen auf Mallorca werden ab dem Jahresende möglicherweise sinken. Davon ist der Immobilienverband API überzeugt. Man registriere bereits jetzt eine Trendwende, sagte dessen Chefin Natalia Bueno am Freitag auf einem fachforum in Palma. das liege daran, dass die Banken nicht mehr so generös bei der Finanzierung seien.

In den vergangenen Jahren waren es den Angaben zufolge vor allem reiche Festlandseuropäer gewesen, die die Preise nach oben getrieben hätten. Deswegen hätten Einheimische mit normalen Einkommen kaum mehr eine Chance gehabt, eine Immobilie auf Mallorca zu erwerben.

Angesichts der Trendwende rät die Vereinigung API ihren Kunden bereits, ihre Preiswünsche bei Verkäufen zu verringern. Im Zentrum von Palma etwa lägen die Preise um etwa 30 Prozent über dem Wert, der für dieses Gebiet angemessen ist. (it)