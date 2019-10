Top-Villa am Es Trenc kurz vor Fertigstellung

PR-Bericht

Die zweigeschossige Villa entsteht in der attraktiven Villengegend Can Estela in Sa Ràpita, nur etwa 800 Meter vom Strand Es Trenc und vom Yachhafen mit seinen fast 500 Liegeplätzen entfernt.

Mit einer Brutto-Geschossfläche von 260 Quadratmetern bietet die Villa im Erdgeschoss ein Raumangebot wie folgt: Der Wohn-Essbereich mit Küche samt Kochinsel ist vollkommen offen. Über dem Essbereich ist doppelte Raumhöhe mit Galerie. Das ganze Erdgeschoss hat im Süden eine durchgehende Front von hohen Fenster-Türen zur großen überdachten Terrasse hin. Davor liegt die Sonnenterrasse und der (Teil-)Infinity-Pool mit 50 Quadratmetern Wasserfläche.

Zur Straße hin befindet sich die Doppelgarage mit Technikraum und verschafft so dem Pool- und Terrassen-Bereich absolute Privatsphäre. Im hinteren Teil des Erdgeschosses befindet sich ein Büroraum, sowie ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, das auch als Gäste-WC dient und der Hauswirtschaftsraum. An der Nordseite des Wohnbereiches hat man Zugang auf die schattige Nord-Terrasse mit kompletter Sommerküche.

Das Obergeschoss verfügt über zwei große Schlafzimmer jeweils mit Bad en-suite und Zugang auf die große offene Terrasse zum Pool hin. Im östlichen Bereich der Villa liegt der Master-Bereich mit Schlafzimmer, Ankleidezimmer und Bad en-suite. Vom Master-Schlafzimmer aus gelangt man auf eine schöne offene Terrasse nach Osten hin.

Vorankündigung: Im Januar 2020 präsentieren wir die bis dahin fertiggestellte Villa mit einer Open-House-Veranstaltung. Bei Interesse sind Sie herzlich eingeladen. Der genaue Termin wird zeitnah bekannt gegeben.

Exposé-Anforderungen bitte per Email an info@azur-mallorca.com oder telefonisch über (0034) 971 641 505.Ein umfassendes Angebot über unsere Neubauvillen am Es Trenc in allen sechs Bauzonen finden Sie auf unserer Website unter https://www.azur-mallorca.com/de/ihre-neubau-villa-am-strand-es-trenc.xhtml

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme,

Franz Stockinger und das Azur-Mallorca-Team