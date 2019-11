Bauvorhaben bei Bunyola verärgert Umweltschützer

Ein Immobilienprojekt in Bunyola nördlich von Palma de Mallorca sorgt für Unmut unter Umweltschützern. Die 36 Wohnungen, mit deren Bau nahe dem alten Landgut Can Mas jetzt begonnen wurde, würden die Landschaft verschandeln, äußerten Vertreter der Gruppen GOB, Terraferida und Salvem Can Mas. Man öffne der Spekulation in schöner Landschaft Tür und Tor.

Bürgermeister Andreu Bujosa von der Linkspartei Esquerra Oberta sagte dagegen, dass bei dem Vorhaben alles mit rechten Dingen zugehe. Die Erbauer verfügten über eine Erlaubnis der Gemeinde. Die Wohnungen werden im Internet bereits zum Kauf angeboten. Die günstigste ist für 230.000 Euro zu haben.

Die linksregionalistischen Umweltgruppen der Insel melden sich regelmäßig zu Wort, wenn irgendwo auf dem Lande neue Wohnungen entstehen. Sie taten dies auch etwa bei Projekten in Deià und Fornalutx. (it)