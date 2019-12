"Haus des Mondes" in Sóller verfällt immer mehr

Eines der ältesten und bekanntesten Wohnhäuser auf Mallorca, das "Casa de Sa Lluna" in Sóller, verfällt immer mehr. Vor wenigen Tagen stürzten in dem seit Jahrzehnten unbewohnten Gebäude Teile des Hinterhauses ein. Lediglich die Front des Gebäudes ist denkmalgeschützt. Auffällig ist das kugelförmige Mondantlitz in der Hausfassade. Das Casa de Sa Lluna gibt auch der Einkaufsstraße im Zentrum von Sóller ihren Namen.

Anwohner sind besorgt und befürchten Schäden an ihren benachbarten Häusern, wenn das historische Wohnhaus nicht endlich saniert wird. Das Rathaus hat technische Gutachter einbestellt, doch ein Einsturz der Hausfront gilt derzeit als ausgeschlossen, berichtete die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Die Forderungen nach einer Bewahrung des Anwesens reichen weit in die Vergangenheit zurück. Vor zehn Jahren vermachten die Erben das leerstehende Privateigentum dem Museum von Sóller. Doch die Einrichtung konnte die Renovierung wegen mangelnder finanzieller Mittel nicht einleiten. Von daher ist derzeit unklar, wie es mit dem "Haus des Mondes" in Sóller weitergeht. (as)