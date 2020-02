Hauptaktionär von Real Mallorca wird Luxusvilla los

Robert Sarver, der Hauptaktionär des Fußballclubs Real Mallorca, hat an der Immobilienfront mehr Glück als mit seinem im Tabellenkeller der Primera División siechenden Verein. Der US-Amerikaner verkaufte seine Villa in Paradise Valley in Arizona für 19,5 Millionen US-Dollar (17,7 Millionen Euro), wie die Agentur Launch Real Estate am Donnerstag mitteilte.

Sarver und seine Ehefrau Penny Sanders hatten das schmucke Anwesen im Jahr 2006 für lediglich 6,2 Millionen Dollar erstanden. Sie vergrößerten die 20.000-Quadratmeter-Immobilie, die über einen Swimming-Pool, ein Kino, einen Spielsalon und einen überdachten Sportbereich verfügt.

Sarver hatte die Aktienmehrheit bei Real Mallorca im Januar 2016 übernommen. (it)