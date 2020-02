Ferienvermietung verliert 500.000 Kunden in zwei Jahren

Die Ferienvermietung von Immobilien auf den Balearen hat in den vergangenen zwei Jahren 500.000 Kunden verloren. Das geht aus aktuellen Zahlen des balearischen Statistikamtes Ibestat hervor. Hatten sich im Jahr 2017 noch 2,5 Millionen Besucher dafür entschieden, eine Ferienwohnung zu benutzen, so waren es 2019 25 Prozent weniger.

Grund dafür ist die Regulierung dieses Segmentes durch die Landesregierung. Wer illegal vermietet, wird seit 2017 mit Bußgeldern belegt, die bis zu 400.000 Euro betragen können. Jede Wohnung muss nunmehr über eine Lizenznummer verfügen.

In den vergangenen Jahren waren normale Mietwohnungen oftmals in viel teurere Ferienimmobilien umfunktioniert worden, sodass Anwohner mit üblichen Gehältern diese einfach nicht mehr bezahlen konnten. Um dem Einhalt zu gebieten, wurde die Balearen-Regierung schlussendlich gesetzgeberisch aktiv. (it)