Bauvorhaben auf "suelo rústico" auf Mallorca sollen erschwert werden

Die aus Linksparteien zusammengesetzte Regionalregierung von Mallorca und den Nachbarinseln will die Konstruktion von Gebäuden auf sogenanntem "suelo rústico" erheblich erschweren. Ein entsprechendes Dekret ist nach am Freitag veröffentlichten Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" bereits in Arbeit.

Es darf demnach nur noch auf einer Fläche von 900 statt bisher 1500 Quadratmetern gebaut werden, so dass künftige Gebäude mit angrenzenden Gärten sehr viel kleiner werden.

Eines der weiteren Ziele ist, auf bestimmten Arealen in der Nähe von Ortschaften wie etwa Campos gar keine Bauvorhaben mehr zu genehmigten. (it)