Keine neuen Ferienwohnungen an der Playa, Restriktionen für Landhotels

Ein neuer Gesetzentwurf des Inselrats von Mallorca sieht vor, in touristisch saturierten Gebieten wie der Playa de Palma, Palmanova-Magaluf, Peguera-Santa Ponça, Cales de Mallorca und Cala Millor generell keine neuen Ferienwohnungen und Hotels mehr zu genehmigen. Darüber soll nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am 9. Juli im Insel-Parlament debattiert werden.

Außerdem gelten neue Restriktionen für Landhotels: Wer so eine Herberge in Zukunft auf Mallorca bauen will, muss auch landwirtschaftlich aktiv werden.

Weitere Vorgaben sehen vor, die Mindestgröße eines Landhotels samt Grund und Boden auf 42.000 Quadratmeter festzulegen. Freigegeben als Landhotels sollen des Weiteren nur Gebäude, die vor dem Jahr 1900 errichtet worden waren.

Auf Mallorca haben derzeit bekanntlich Linksparteien wie Sozialisten, Podemos und Mes die Mehrheit inne. (it)