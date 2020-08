Jede dritte Ferienimmobilie wird zur Langzeitmiete angeboten

Die Zahl der Immobilien, die auf Mallorca für die Langzeitmiete angeboten werden, steigt. Das teilte der Maklerverband Associació Balear de Serveis Immobiliaris (ABSI) am Sonntag in einer Pressemitteilung mit. Der Vorsitzende Toni Gayà erklärte: "Anfang des Jahres hatten wir praktisch keinen Bestand an solchen Immobilien, inzwischen widmen wir einen Großteil unserer Arbeit deren Verwaltung."

Gayà schätzt, dass fast jede dritte – in einigen Gebieten der Insel sogar 40 Prozent – Ferienimmobilie, die in anderen Jahren an Urlauber vermietet wird, inzwischen auf dem normalen Mietmarkt angeboten wird. Der Grund sei, dass durch die wenigen Touristen in dieser Saison viele Ferienhäuser und -wohnungen leer stünden. Allerdings sei davon auszugehen, dass dieser Trend sich wieder umkehrt, wenn in Zukunft mehr Touristen nach Mallorca reisen, da die Ferienvermietung rentabler sei.

Toni Gayà erwartet zudem, dass die Mietpreise in den kommenden Monaten aufgrund des wachsenden Angebotes sinken werden. Zurzeit sei dies noch nicht der Fall, so der Verbandsvorsitzende. (cls)