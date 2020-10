Investor baut hochklassige Wohnungen in ärmerem Palma-Viertel

Mit einem neuen Investor soll das in Palma de Mallorca befindliche Viertel Nou Llevant aufgewertet werden. Die Immobilienfirma Avantespacia kündigte am Dienstag an, die Genehmigung dafür bekommen zu haben, dort einen Komplex mit 96 Wohnungen zu bauen. Das neue Wohnareal soll in lediglich 500 Meter Entfernung vom Meeresviertel Portitxol und dem Stadtstrand Can Pere Antoni entstehen.

Der Komplex wird den Angaben zufolge über einen Gemeinschaftspool sowie einen großen Garten verfügen. Er soll aus vier drei- bis sechsstöckigen Gebäuden bestehen und wie der Buchstabe C aussehen. Die Wohnungen bekommen eins bis vier Schlafzimmer und je eine Terrasse teils mit Meerblick.

Nou Llevant ist momentan zum Teil ein sozialer Brennpunkt, wo nicht wenige ärmere Menschen in sehr beengten Verhältnissen leben. Die Stadt Palma will das Viertel in eine High-Tech-Gegend verwandeln, wo Menschen aus verschiedenen Schichten nahe beieinander wohnen. (it)