Disco-König Cursach verkauft seine Villa auf Mallorca

Der auf Mallorca seit Jahrzehnten bekannte Vergnügungsunternehmer Bartolomé Cursach hat seine Villa in Palma zum Verkauf gestellt. Das Anwesen im Vorort Son Dureta wird momentan im Internet-Portal Idealista angeboten. 4,5 Millionen Euro werden für das 1050 Quadratmeter große Anwesen samt Garten und Tennisplatz verlangt.

Die Cursach-Villa verfügt über neun Zimmer, eine große Garage. Von dort aus kann man einen Panoramablick über die Stadt genießen.

Der als Disco-König auf Mallorca bekannt gewordene Cursach bietet schon seit längerem andere Immobilien an: Für die Tito's-Diskothek am Paseo Marítimo verlangt er 16,5 Millionen Euro, das Restaurant Asadito an der Playa de Palma steht für 6,5 Millionen zum Verkauf.

Cursach hat auf Mallorca Schwierigkeiten mit der Justiz. Ihm wird unter anderem Korruption vorgeworfen. (it)