Ferienwohnung aus der Ferne verwalten – Das ist wichtig

PR-Bericht

Wer wünscht sich nicht die Gelegenheit, auf ein eigenes Ferienhaus als Ort der Zuflucht auf Mallorca zu verfügen? In der Praxis sorgt meist die große räumliche Distanz dafür, dass dieser Plan nicht in die Tat umgesetzt wird. Dabei ist es auch aus der Ferne möglich, die Wohnung passend zu verwalten. Welche Tipps dafür von Bedeutung sind, das schauen wir uns hier in diesem Artikel an.

Die Substanz in Ordnung halten

Jedem Eigentümer einer Immobilie dürfte klar sein, dass ihre Nutzung ein wichtiger Schritt zum Erhalt ist. Leerstehende Objekte neigen die Spuren des Zahns der Zeit deutlich sichtbar nach außen zu tragen. Im Idealfall bietet sich deshalb stets die Gelegenheit, Mieter vor Ort zu begrüßen oder die Ferienwohnung selbst zu nutzen. Auch aus dem Grund lohnt es sich, die Vermietung aus der Ferne als eine reelle Option zu betrachten.

Der prüfende Blick des Eigentümers ist dabei durch nichts zu ersetzen. Von Zeit zu Zeit muss untersucht werden, ob eine neue Investition notwendig ist, um die Substanz in Ordnung zu halten. So können kleine Schäden behoben werden, noch bevor sie größere Schäden nach sich ziehen und sich auf diese Weise womöglich negativ auf den Wert der Immobilie auswirken.

Unterstützung für die Vermietung

In Anbetracht der Tatsache, dass wir aus beruflichen Gründen nur ein paar Wochen Urlaub pro Jahr zur Verfügung haben, wird die Vermietung der Ferienwohnung auf Mallorca schnell zu einer Option. Anbieter vor Ort übernehmen gegen eine kleine Beteiligung an den Gewinnen die Verwaltung. Worauf es bei der Auswahl ankommt, das möchten wir jetzt ansehen.

Pläne für den Notfall

Ist der Eigentümer einer Wohnung viele hundert Kilometer entfernt, so ist ein genauer Plan für den Notfall von großer Bedeutung. Welche Rohrreinigung wird zum Beispiel im Fall der Fälle informiert? Eine Rohrreinigung, die schnell vor Ort ist, kann Wasserschäden eindämmen, noch bevor sie zu einem existenziellen Problem werden. Angebote wie die Rohrreinigung bei Notprofi stehen aus dem Grund rund um die Uhr zur Verfügung. Muss im Schadensfall erst lange überlegt werden, welcher Anbieter kontaktiert wird, gehen womöglich wertvolle Stunden verloren.

Neben der Rohrreinigung sind weitere Experten bei Schäden in der Ferienwohnung zu kontaktieren. Eine vollständige Ausführung über die Zuständigkeiten, was zum Beispiel die Elektrik angeht, schafft Sicherheit für Mieter und Vermieter. Die kurzen Reaktionswege sind anschließend eine logische Konsequenz.

Die Kosten des Vermittlers

Doch welches Unternehmen ist am besten dazu geeignet, die Verwaltung vor Ort zu überlegen? Dies hängt vor allem von den Kosten ab. Hier entscheidet sich letztlich die Frage, welche Rendite mit dem Objekt erzielt werden kann. Eine Beteiligung an den Gewinnen von mehr als einem Drittel muss nicht akzeptiert werden. In jedem Fall lohnt sich der genaue und ausführliche Vergleich aller Offerten. Schon Unterschiede von wenigen Prozent können bei der Beteiligung der Dienstleister auf Dauer einen großen finanziellen Unterschied machen. Umso wichtiger ist es, diese Kennzahlen nicht aus den Augen zu verlieren.

Kommunikation mit Gästen

Zum Service einer Ferienwohnung zählt nicht nur die zur Verfügung gestellte Immobilie. Auf der anderen Seite geht es darum, die Gäste bei all ihren Fragen rund um den Aufenthalt zu unterstützen. Die Kommunikation kann zum einen dadurch gewährleistet werden, dass so viel Infomaterial wie möglich vor Ort zur Verfügung gestellt wird.

Selbst bei genauster Planung können nicht alle denkbaren Fragen aus der Welt geschafft werden. Wer kein eigenes Personal vor Ort beschäftigt, sollte zumindest per WhatsApp oder Telefon zu erreichen sein. Auf diese Weise wissen die Gäste, dass sie einen festen Ansprechpartner haben, falls einmal dringende Fragen auftreten sollten. Aus Sicht des Vermieters lohnt es sich, die Anfragen auf ein separates Smartphone zu verschieben, dessen Nummer nur für diesen Zweck weitergegeben wird. Auf diese Weise ist es möglich, die Anfragen der Gäste und die Kommunikation im Privatleben sauber voneinander zu trennen und für Ordnung zu sorgen.

Die Reinigung

Ein ganz entscheidendes Qualitätsmerkmal einer guten Ferienwohnung ist die Sauberkeit. Nach jedem Auszug ist deshalb eine gründliche Reinigung des gesamten Objekts notwendig. Wer die Ferienwohnung aus der Ferne vermietet, muss dafür den passenden Dienstleister finden. Hier lohnt es sich, auf Qualität und Zuverlässigkeit zu setzen. Finden die Gäste vor Ort eine verschmutzte Wohnung vor, in der noch die Spuren der Vermieter zu sehen sind, so werden sie nicht noch einmal anreisen.

Allgemein ist es üblich, dass die Kosten für die Endreinigung auf die Gäste umgelegt werden. Trotzdem ist es wichtig, auf ein gutes Verhältnis von Preis und Leistung zu setzen, was den Dienstleister angeht. Schließlich hat jeder Gast ein klares Budget, was für die Ferienwohnung ausgegeben werden soll. Fällt die Reinigung am Ende mit einem zu hohen Betrag ins Gewicht, so kann dies womöglich der Grund sein, weshalb sich Interessenten am Ende des Tages doch gegen das Angebot entscheiden und stattdessen eine andere Offerte wählen.

Eine gewinnbringende Investition

Finanziell betrachtet lohnt es sich gleich aus zweierlei Gründen, dieses Modell als lohnende Investition zu betrachten. Zum einen ist der Wert von Ferienimmobilien auf Mallorca in den letzten Jahren stark gestiegen. Schon allein der im Laufe der Zeit wachsende Wert des Grundstücks kann für eine ansehnliche Rendite sorgen.

Auf der anderen Seite bietet sich die Gelegenheit, von den laufenden Mieteinnahmen zu profitieren. Da nur ein kleiner Teil der Einnahmen in die Verwaltung der Immobilie investiert werden muss, lohnt sich der Kauf in doppelter Hinsicht. In die Suche nach dem passenden Objekt muss derweil etwas mehr Zeit investiert werden.