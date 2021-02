Abriss der Cala-Llamp-Gebäude rückt immer näher

Das Ende der Cala-Llamp-Apartments in Port d’Andratx im Südwesten von Mallorca rückt näher. Das Rathaus der Gemeinde hat am Freitag beim Verwaltungsgericht den Abriss der beiden illegal gebauten Gebäude beantragt, in denen sich zwölf Wohnungen befinden. Die Hauseigentümer hatten keine Berufung gegen den geplanten Abriss eingelegt.

Die Häuser waren 2005 unter dem damaligen Bürgermeister Eugenio Hidalgo gebaut worden. Damals klagte die Umweltorganisation GOB als Erste gegen den Komplex. Das Grundstück war kein Bauland gewesen.