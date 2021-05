High-End-Luxury meets Hippie Lifestyle

PR-Bericht

Seit Generation zieht Ibiza, die Insel des Lichts, die Besucher mit ihrem Facettenreichtum in ihren Bann. Ob pulsierende Nachtleben oder idyllische Badebuchten – hier kommt jeder auf seine Kosten. Über allem weht die Erinnerung an eine Zeit, die für Ibiza prägend war: Die Hippie-Ära der Sechzigerjahre.

Unmittelbar am längsten Sandstrand Ibizas – die Silhouette der Nachbarinsel Formentera ist am Horizont deutlich zu erkennen – entsteht mit dem neusten Projekt des deutschen Entwicklers Domus Vivendi Group ein luxuriöses Refugium - HIPPIEMENTS - als Hommage an das Lebensgefühl der Blumenkinder. Einzigartige Lifestyle-Apartments, die Tradition und luxuriösen Lebensstil perfekt miteinander verbinden.

Verfeinerter Lebensstil in jedem Detail

Im ganzen Haus finden sich die Ikonen und Symbole aus der Zeit, als Ibiza das Mekka einer ganzen Generation war. Apartments und Etagen tragen die Namen von Künstlern und Popstars aus diesen Jahren. Nachhaltigkeit ist das zentrale Kriterium für die Auslegung der Haustechnik. Die Energie für das Gebäude wird umweltfreundlich via Geothermie aus den Tiefen der Erde gewonnen. Regenwasser wird gespeichert und für die Bewässerung der Pflanzen genutzt. Vertikale Gärten in den Innenräumen und üppiges Grün an den Fassaden fördern ein natürliches Raumklima. Zu jeder Wohnung gehört ein eigenes E-Bike sowie ein privater Stellplatz in der hauseigenen Tiefgarage.



Love, Peace und Luxus pur

HIPPIEMENTS lebt von seinem stimmigen Gesamtkonzept und exklusiven Details. Die offen gestalteten Apartments mit Natursteinböden und bodentiefen Fensterflächen verfügen über einen phänomenalen Panoramablick und sind konzipiert nach High-End Standards. In den Küchen finden sich hochwertige Schreinerarbeiten und Einbauten von Gaggenau. Die Bäder überzeugen mit exklusiver Ausstattung und edlen Armaturen von Dornbracht. Dämmung, Doppelverglasung, Fußbodenheizung, Klima- und Lüftungsanlage, die Apartments erfüllen höchste Ansprüche.



Allen Bewohnern steht der Spa-Bereich einschließlich Dampfbad, Beachpool und Gym offen. Die Außenanlagen mit dem großzügigen ChillMents Garten und BBQ-Bereich sind von subtropischen Pflanzen bewachsen. Drei hauseigene Motorboote des „Rib Clubs“ liegen nur wenige Meter entfernt am Meer bereit und können von den Bewohnern jederzeit benutzt werden. Abgerundet wird dieses Wohlfühlkonzept durch einen Concierge-Service, der sich rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche um die Anliegen und Wünsche der Bewohner kümmert.

Hippie-Flair in perfekter Lage

Zentral und dennoch ruhig – mit dem Strand fußläufig vor der Tür: Die Lage von HIPPIEMENTS lässt keine Wünsche offen. Vom Flughafen aus sind es nur zehn Minuten, die Altstadt von Ibiza ist nur fünf Minuten entfernt die besten Beachclubs liegen vor der Haustür. Hier entstehen 63 Wohneinheiten von Kompaktwohnungen über familiengerechte Wohnungen mit Garten bis zu großen Penthäusern mit eigener Dachterrasse.

Hier finden Sie ein Video über das Projekt

Kontakt: DOMUS VIVENDI GROUP

www.hippiements.com

info@dv-group.de

+34 971 695 710