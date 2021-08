Briten kaufen so wenig Immobilien wie noch nie in Spanien

Die Briten kaufen so wenig Immobilien wie noch nie zuvor in Spanien. Dennoch führen sie mit 9,5 Prozent weiterhin die Liste der ausländischen Immobilienkäufe in Spanien an. Dabei bleiben Mallorca und die Nachbarinseln weiterhin die beliebtesten Regionen, gefolgt von den Kanaren.

Dennoch lagen die Käufe der Briten zu Jahresbeginn noch bei 12,11 Prozent. Nach Großbritannien kommen die meisten ausländischen Käufer derzeit aus Deutschland, Frankreich und Italien. Insgesamt werden 29,8 Prozent der Immobilien im spanienweiten Vergleich auf den Balearen gekauft.

Der durchschnittliche Immobilienpreis auf den Inseln liegt derzeit bei 1,8 Euro pro Quadratmeter. Im Vergleich zum ersten Trimester ist der Preis um 1,5 Prozent angestiegen. Im zweiten Trimester war das Preisniveau in Madrid, im Baskenland und auf den Balearen am höchsten.