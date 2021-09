Preise für Vermietung von Parkplätzen in Palma deutlich gestiegen

Die Preise für den Verkauf und die Vermietung von Parkplätzen im Zentrum der Inselhauptstadt Palma sind deutlich gestiegen. Das geht aus einer aktuellen Auswertung der Immobilienplattform Idealista hervor.

Für die Anmietung von Parkplätzen werden in der Regel etwa zwischen 120 und 150 Euro pro Monat verlangt. Laut der aktuellen Auswertung ist der Quadratmeterpreis zwischen Januar 2018 und September 2020 um 22 Prozent gestiegen.

Ein Parkplatz an der Plaza Major kann für 75.000 Euro verkauft werden, das entspricht 4687 Euro pro Quadratmeter. In der Zone von La Missió-Mercat ist es möglich, einen Stellplatz für 69.000 Euro (6272 Euro pro Quadratmeter) zu erwerben. An der Plaça de l'Olivar wird ein Parkplatz für 60.000 Euro (4800 Euro pro Quadratmeter) angeboten.