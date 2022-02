Minkner & Partner - Neue Leitung der Filiale in Santa Ponça

Die Leitung der Filiale der Immobilienfirma Minkner & Partner in Santa Ponça wird in Zukunft Andrin Vögeli übernehmen. Der Schweizer Jurist lebt bereits seit drei Jahren auf Mallorca. Seitdem war er in der Filiale im Südwesten als Sales Manager tätig.

Seit 24 Jahren wurde die Filiale in Santa Ponça von der Immobilienkauffrau Karin Ebermann geleitet. Aufgrund von verminderter Arbeitszeit gibt sie nun die Leitung ab, bleibt dem Unternehmen aber auch weiterhin treu.

Die Immobilienfirma Minkner & Partner wurde 1984 in Deutschland gegründet, seit 1993 ist das Unternehmen ausschließlich auf Mallorca tätig. Inselweit gibt es drei Niederlassungen: in Santa Ponça, Andratx und Palma.