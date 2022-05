Ferienvermietung auf Mallorca: Deutsche Urlauber stürzen sich auf Einfamilienhäuser

Die Vermietung von Ferienimmobilien kommt auf Mallorca angesichts der beginnenden Saison auf Touren. Man rechne mit einer Auslastung von 70 Prozent, sagte der Chef des zuständigen Verbandes Habtur, Toni Barceló, am Donnerstag. Das liege im Rahmen des in den Jahren 2018 und 2019 erreichten.

Neuer Trend sei ein Run auf Einfamilienhäuser jenseits von Dörfern bei Familien aus Deutschland, Frankreich und Skandinavien. In diesem Zusammenhang beklagte Barceló zu wenige öffentliche Busverbindungen.

Was die Preise angehe, so habe man diese angesichts gestiegener Energiepreise erhöhen müssen, so Barceló weiter. Ein Problem sei, qualifiziertes Personal für die Wartung von Ferienimmobilien zu bekommen.