Mallorca ist eines der teuersten Pflaster Spaniens, was Immobilien betrifft. Der Präsidentin des Verbands der Immobilienmakler (API), Natalia Bueno, zufolge gibt es auf der Insel Orte, deren Quadratmeterpreise nur noch von Ibiza, Formentera und bestimmten Vierteln in Barcelona, Madrid und San Sebastián übertroffen werden. Dies ergäben die Daten des Grundbuchamtes über die Immobilien, die zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 25. Juni 2022 verkauft wurden.

Mit durchschnittlich 5614,91 Euro pro Quadratmeter ist Bendinat im Südwesten Mallorcas Spitzenreiter. Der Küstenort, der zur Gemeinde Calvià rangiert inzwischen noch vor Palmas Nobelsiedlung Son Vida, wo der durchschnittliche Quadratmeterpreis 5157,07 Euro beträgt. An dritter Stelle liegt Santa Ponça mit im Schnitt 4728,47 Euro pro Quadratmeter.

An letzte Stelle der Tabelle liegt das Landstädtchen Petra im Zentrum der Insel. Dort wurde in Petra wurde der Quadratmeter Wohnfläche für durchschnittlich 874,16 Euro verkauft, also für fast sechseinhalbmal weniger als in Bendinat.

Ein etwas anderes Bild ergibt sich beim Kaufpreis der Wohnobjekte. Dieser ist nach wie vor in der Luxussiedlung Son Vida am höchsten. Eine Immobilie kostet dort im Durchschnitt mehr als 2,5 Millionen Euro , in Bendinat dagegen rund 639.370 Euro. Grund: Die Größe. In Son Vidas beträgt die Fläche des Wohnobjekts im Schnitt 575,23 Quadratmeter, in Bendinat dagegen nur 113,87.

Generell liegen die Orte mit den höchsten Quadratmeterpreisen in Calvià, Palma und Andratx, während am unteren Ende der Skala Petra und Vilafranca liegen, mit Quadratmeterpreisen unter 1.000 Euro.

In Palma sind neben Son Vida das Gebiet zwischen Plaça Major, Kathedrale dem Paseo del Born und der Lonja sowie das Gebiet von El Molinar, Portixol und Nou Llevant am teuersten. Dort liegen die Quadratmeterpreise zwischen den bereits erwähnten 5157,07 Euro und knapp 4000 Euro. Am Ende der Tabelle rangiert das Arbeiterviertel Pere Garau mit durchschnittlich 1891,16 Euro pro Quadratmeter und der soziale Brennpunkt Son Gotleu mit wenig mehr als 1000 Euro pro Quadratmeter. Anders ausgedrückt: Für den Preis eines Hauses in Son Vida kann man fast 15 Immobilien in Pere Garau kaufen.