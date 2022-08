Angesichts des starken Andrangs von Urlaubern werden bei der Firma Airbnb derzeit auf Mallorca mitunter kuriose Behausungen für viel Geld angeboten. Die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtete am Sonntag etwa über Lieferwagen mit Matratzen, die für 100 Euro pro Nacht ohne Klimaanlage vermietet werden.

Auch in Boote und Miniverschläge können Mallorca-Besucher einziehen, wenn sie sich das antun möchten. Auch ein marokkanisches Zeltlager bei Sencelles ist im Angebot, für 63 Euro pro Nase und Nacht.

In den Sommermonaten gibt es immer wieder solche teils unseriösen Angebote bei Airbnb. Vermieter versuchen so, mit möglichst Aufwand so viel Geld wie möglich zu verdienen.