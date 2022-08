Wohnungsmieten in der Gemeinde Calvià im Südwesten von Mallorca sind inzwischen höher als in der Metropole Barcelona. Nach am Mittwoch veröffentlichten Angaben des Spezialportals Fotocasa kostet der Quadratmeter pro Montag in der Inselkommune inzwischen im Schnitt 19,43 Euro. In der katalanischen Hauptstadt sind es 18,43 Euro. Damit ist Calvià bei den Mieten die teuerste Gemeinde Spaniens.