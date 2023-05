Eine großflächige Geistersiedlung an der berühmten Cala Romántica im Osten von Mallorca soll zum Leben erweckt werden. Die Firma "Ibero Capital Management" will laut Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" 70 Millionen Euro investieren, um die seit dem Krisenjahr 2008 nicht weitergebauten, aber fast fertigen 159 Häuser der Luxusanlage auf Vordermann zu bringen. Die damals zuständige Baufirma Terrapolis war pleite gegangen, auch die dahinter stehende Bank CAM überlebte die Krise nicht. Letztere wurde aufgelöst, ihre Aktiva von der spanischen Banco Sabadell übernommen.

Die große Investition passt in die derzeitige Konjunktur: Mallorca wird von Touristen und Menschen, die Immobilien erstehen wollen, geradezu überrannt. Deswegen sieht Ibero Capital Management Chancen, mit der Anlage, die in der zweiten Jahreshälfte runderneuert werden soll, an der Cala Romántica Geld zu verdienen. Erst jüngst hatte die Firma 130 Ferienimmobilien in Fuengirola und Algeciras auf dem spanischen Festland aufgemöbelt. Zusammen mit der Anlage an der Cala Romántica kommen etwa 100 Millionen Euro an Wert zusammen.

Die Bucht, die auch unter dem Namen S'Estany d'en Mas bekannt ist, ist ein Paradebeispiel für jene Geistersiedlungen, wie sie spanienweit nach dem Platzen der Immobilienblase vor 15 Jahren übrig blieben: Urbanisationen mit unvollendeten Häusern oder Mehrfamiliengebäuden ohne Infrastrukturen wie Straßen und Versorgungsnetzen, ganz zu schweigen von Läden und Lokalen. Die Siedlung auf Mallorca war fast fertig geworden, in einigen Gebäuden waren bereits Fenster eingebaut worden.

Die Cala Romántica gehört zur Stadt Manacor und ist eine der schönsten Calas im Osten von Mallorca. Es finden sich dort Hotels und Strandrestaurants. Ganz in der Nähe der Bucht mit dem türkisblauen Wasser befindet sich die Cala Mendia.