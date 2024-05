Ein deutscher Investor hat ein emblematisches Gebäude mit historischer Bedeutung in dem Ort Sa Pobla gekauft. Das "Cas Murero" gehörte laut einem Bericht der Zeitung "Diario de Mallorca" vor dem Besitzerwechsel einer Bank. Das Problem bei dem ansehnlichen Bau ist, dass sich in diesem "Okupas" befinden. In Spanien gestaltet es sich schwierig, solche Leute herauszubekommen.

Der neue deutsche Eigentümer ist dem Bericht zufolge ein Anwalt, der bereits Anfang 2022 etwa 22 Hektar Land auf der Insel erworben hatte. Ohnehin würden immer mehr Ausländer auf Immobilien in Sa Pobla schauen. Der rechteckige Ort gilt zwar nicht als über Gebühr ansehnlich, scheint aber wegen seiner Lage unweit vom Meer zunehmend Investoren anzulocken. Das "Cas Murero" befindet sich gegenüber dem Can-Planes-Museum in der Antoni-Maura-Straße. Es wurde Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet und zeichnet sich durch neoklassizistische Elemente wie formschöne Säulen aus. Ferner verfügt das Anwesen über einen kleinen Garten.