Die Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln will mit größerem Nachdruck als bisher bekannt gegen Wohnungsbesitzer vorgehen, die ihre Objekte illegal für viel Geld an Touristen vermieten. Man überlege, solche Immobilien bei Entdeckung sofort zu versiegeln, sagte der Vizeregierungschef Antoni Costa am Dienstag.

Außerdem werde darüber nachgedacht, Lokalpolizisten in dieser Angelegenheit einzusetzen. Inspektoren, die Betrug bei der Ferienvermietung aufdecken könnten, gibt es viel zu wenige auf der Insel. In Palma darf niemand, der über keine Lizenz verfügt, Ferienwohnungen illegal und teuer an Touristen vermieten. Wird er erwischt, drohen sehr hohe Geldbußen. Ähnliche Nachrichten Deutsche Touristen kaufen Wohnungen in s’Arenal, um sie an Landsleute weiterzuvermieten Mehr ähnliche Nachrichten Die oppositionellen Sozialisten bezeichneten das von der konservativen Regierung von Ministerpräsidentin Marga Prohens initiierte Vorhaben als nicht realisierbar, da eine Wohnungsversiegelung nur ein Richter anordnen könne. Die geplanten Maßnahmen sind Teil eines Dekrets zur Vereinfachung des Regierungshandelns, das auf dem Archipel in Arbeit ist. Etwa 50 Gesetze sollen dahingehend optimiert werden, dass die Verwaltung schlagkräftiger wird.