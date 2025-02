Mallorca verliert zunehmend wohlhabende Immobilienkäufer an das spanische Festland. Die Preise für Luxusimmobilien sind so stark gestiegen, dass viele wohlhabende Käufer aus dem Ausland nun in anderen Regionen investieren. Hans Lenz, Präsident des Internationalen Immobilienmaklerverbandes ABINI auf den Balearen, warnt vor den Folgen und fordert ein Umdenken auf dem Wohnungsmarkt.

Abwanderung der Käufer in günstigere Regionen „Mallorca ist für die Reichen aus dem Norden Europas zu teuer geworden", sagt Lenz. Laut einer Analyse von Caixabank Research ist die Zahl der ausländischen Immobilienverkäufe auf den Balearen seit 2019 nur um zwei Prozent gestiegen, während sie in Städten wie Malaga oder Alicante um 30 Prozent zugenommen hat. Lenz sieht die Ursache vor allem in den steigenden Preisen: „Wir spielen hier Monopoly, im Neubau-Bereich verdoppeln sich die Kosten im Vergleich zum Festland, ohne dabei die Grundstückspreise einzubeziehen." Der Markt für Luxusimmobilien auf Mallorca hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Lenz betont, dass Verkäufe von Villen für mehr als 20 Millionen Euro selten seien, über 30 Millionen könne man sie an einer Hand abzählen, und es gebe keine über 40 Millionen Euro. Das teuerste Haus auf dem Festland, das derzeit auf der Immobilienplattform Idealista gelistet ist, liegt dagegen bei 74 Millionen Euro – ein Komplex aus sieben Villen mit insgesamt 42 Zimmern. Forderung nach bezahlbarem Wohnraum Lenz spricht sich klar gegen die weitere Fokussierung auf Luxusimmobilien aus. „Wir müssen für die Menschen bauen, die hier leben und arbeiten – nicht für weitere Spekulanten", betont er. Die Wohnraumproblematik auf der Insel spitzt sich weiter zu, während die Preise unaufhaltsam steigen. Lenz kritisiert, dass zu wenig für die Einheimischen getan werde, während immer neue Luxusprojekte realisiert würden.