Edelwohnung mit einem Hauch Geschichte der kriegerischen Art: Ein historischer Tunnelkomplex mitten in Mallorcas Inselmetropole Palma soll in eine neue Luxuswohnanlage integriert werden. Nach Angaben des verantwortlichen Architekten Andreu Crespí vom Architektenbüro CMV Architects handelt es sich bei dem kürzlich entdeckten unterirdischen Räumen möglicherweise um einen Luftschutzbunker aus der Zeit des Spanischen Bürgerkriegs. Gänzlich sei die Funktion des Tunnelsystem aber noch nicht geklärt.

Zwar finden sich in den städtischen Archiven keine Hinweise auf eine Nutzung des massiv angelegten Tunnelsystems als Luftschutzbunker. Dennoch habe die Denkmalschutzbehörde des Inselrats von Mallorca dem Bauwerk einen "erheblichen historischen Wert" zugesprochen, so Crespí gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Das verzweigte Tunnelsystem, das Archäologen zufolge nicht gänzlich fertiggestellt wurde, verfügt über zwei Hauptgänge.

Am Dienstag gab die kommunale Denkmalschutzkommission grünes Licht für das Immobilienprojekt. Auf der Grünfläche an der Hafenpromenade Passeig Marítim plant der Bauträger die Errichtung von. Crespís Architekturbüro will bereits detaillierte topografische Pläne erstellt und den Erhaltungszustand dokumentiert haben. Trotz der "enormen baulichen Herausforderungen" sollen die historischen Gänge, die sich über drei Etagen erstrecken, in das Vorhaben integriert werden.

Die geplante Wohnanlage verspricht erwartungsgemäß höchsten Luxus: Neben exklusiven Apartments sind ein privater Koch-Service, ein Golfsimulator, ein Spa mit Sauna und Kryokammer (eine Eiskammer, wo Temperaturen von bis zu –170 Grad herrschen, Anm. d. Red.) sowie ein Kino vorgesehen. Auch eine gemeinschaftlich nutzbare Yacht und ein 24-Stunden-Chauffeurdienst gehören laut Investor zum Angebot. Insgesamt 117 Parkplätze ergänzen das Hochglanz-Konzept.

Das alles hat natürlich seinen Preis. Diese schwanken je nach Größe und Ausstattung zwischen 1,3 und 5,8 Millionen Euro. Nach Angaben des Bauträgers sollen die Arbeiten noch in diesem Jahr beginnen und 2027 abgeschlossen sein.