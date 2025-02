Über die Besetzung des zum Bellevue-Komplex gehörenden leerstehenden Neptuno-Hotels sind weitere Einzelheiten bekannt geworden. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" bei einer Ortsbesichtigung feststellte, wurde zuletzt das zweite von drei Stockwerken von sogenannten "Okupas" besetzt.

Das Vorgehen der Kriminellen ist den Recherchen zufolge immer gleich: Sie entern die Zimmer, blockieren die Türen und bauen eigene Vorhängeschlösser ein. Auch einige bestehenden Schlösser wurden bereits ausgetauscht. An vielen Stellen in den Gängen und Zimmern stapelt sich Müll, an Türen und Wänden wurden Verunzierungen angebracht.

Die Besetzung des Neptuno folgte auf eine inzwischen beendete Okkupierng des Aparthotels "Sol i Mar" im Ferienort Cala Bona im Inselosten im Januar. Das Neptuno befindet sich an dem größeren Teich namens Es Llac Gran hinter dem Strand. Der gesamte Bellevue-Komplex umfasst mehrere Gebäude mit 1468 Zimmern und Apartments auf 250.000 Quadratmetern. Er verfügt über elf Swimmingpools. Angst vor Hausbesetzung: Okupas versuchen in ehemalige Bankfiliale in Palma einzudringen

Die Anlage gehört der Firma BlueBay Hotels, doch betrieben wurde sie während der vergangenen Hochsaison von einem Unternehmen namens World 2Meet. Einige Räumlichkeiten sind baufällig und bedürfen dringender Renovierungsarbeiten. Der Komplex war im Jahr 2005 eröffnet worden. Vorausgegangen war im Jahr 1996 eine Bauerlaubnis, die von dem damaligen konservativen Bürgermeister von Alcúdia, Miquel Ramis, erteilt worden war.