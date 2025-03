Das auch auf Mallorca und den Nachbarinseln seit zwei Jahrzehnten tätige spanische Immobilienunternehmen TM Grupo Inmobiliario erweitert seine Präsenz auf den Inseln mit einem neuen Wohnprojekt in Cala Rajada, Capdepera. Die exklusive Anlage „Cala Lliteres Residences by TM“ umfasst 14 hochwertige Wohnungen und soll bis August 2026 fertiggestellt werden. Mit einer Investition von über drei Millionen Euro schafft das Projekt mehr als 350 Arbeitsplätze und stärkt die lokale Wirtschaft.

„Die Balearen gehören zu den weltweit wichtigsten Zielen für den Residenzialtourismus“, sagt Pablo Serna, CEO von TM Grupo Inmobiliario. Das Unternehmen ist seit 2005 auf der Insel aktiv und hat bislang 200 Millionen Euro in den Bau von 500 Wohnungen in 19 Projekten investiert.

Die Anlage fügt sich harmonisch in die Landschaft ein

Die neuen Wohnungen entstehen in privilegierter Lage gegenüber dem Parc de Sa Gravera. Angeboten werden Apartments, Penthouses und Duplex-Wohnungen mit Garten, Terrasse oder Solarium. TM Grupo Inmobiliario setzt dabei auf nachhaltiges Bauen und moderne Technologien. Die Architektur soll sich, laut einer Pressemitteilung, harmonisch in die Landschaft einfügen und lichtdurchflutete Räume schaffen. Angesichts des begrenzten Angebots an Neubauten auf den Balearen will das Unternehmen gezielt auf die Nachfrage nach hochwertigem Wohnraum reagieren.

Neben „Cala Lliteres Residences by TM“ realisiert TM Grupo Inmobiliario weitere Projekte auf Mallorca, darunter „Luz Cala Rajada by TM“ - eine bereits bezugsfertige Reihenhausanlage mit Gärten - sowie „Allure of Sant Jordi by TM“, ein Wohnkomplex mit Apartments, Penthouses und Duplex-Wohnungen, der bis September 2026 fertiggestellt werden soll. Innerhalb weniger Wochen wurden bereits 35 Prozent der Einheiten verkauft. „Wir haben die positive Wirkung des Residenzialtourismus auf die Wirtschaft und die Schaffung von Arbeitsplätzen erlebt“, betont Serna.