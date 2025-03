Palma de Mallorca festigt seine Position als städtische Luxusdestination. Bei einem Durchschnittspreis von 4636 Euro pro Quadratmeter können es sich immer weniger Menschen leisten, eine Immobilie zu kaufen, und sei sie noch so klein. Die Preise sind im letzten Monat um 2,5 Prozent und im letzten Jahr um 17,9 Prozent gestiegen. Mitten im Herzen der Stadt, neben der Plaça Major, bricht eine Immobilie alle Rekorde. Auf dem Portal Fotocasa wird sie derzeit für 13,9 Millionen Euro inseriert.

Es handelt sich um das Haus der Familie von Francesc Mateu Nicolau, einer führenden Persönlichkeit in der Welt der Oper, besser bekannt als Uetam. Der Bass triumphierte Ende des 19. Jahrhunderts in allen Theatern Europas und hinterließ nach seinem Tod ein wertvolles musikalisches und dokumentarisches Erbe. Seine Nachkommen wollten, dass sein Haus mit all seinen Besitztümern zu einem Lyrikmuseum wird, aber es kam nie zu einer Einigung mit der Verwaltung.

Anfang der 2000er Jahre kaufte ein deutscher Investor das Anwesen, das heute als „Palast aus dem 12. Jahrhundert“ angeboten wird, der aufgrund seines hohen kulturellen Wertes zum Kulturgut erklärt wurde. Wie bei anderen geschützten Kulturgütern konnte der Consell das Vorkaufsrecht ausüben, um die Immobilie zu erwerben.

Die Deutschen behaupteten nach dem Erwerb des Anwesens, dass sie "den Geist der Musik und des Sängers lebendig halten" wollten, aber in der Fotocasa-Anzeige wird nicht einmal sein Künstlername erwähnt.

900 Quadratmeter auf drei Etagen

Auf einer Fläche von 900 Quadratmetern, verteilt auf drei Etagen, verfügt das Gebäude über 16 Zimmer, die Hälfte davon mit Bad, ausgestattet mit „sorgfältig restaurierten“ Stilmöbeln. „Oben erwartet Sie eine spektakuläre Dachterrasse mit Panoramablick auf die Stadt. Ein idealer Ort, um sich unter der mediterranen Sonne zu entspannen, entweder bei einem Barbecue mit Freunden oder einfach mit Blick auf die Skyline, während Sie sich von der Energie der Stadt einhüllen lassen, oder wenn Sie es vorziehen, können Sie eine warme Sauna im privaten Fitnessraum nehmen“, heißt es im Werbetext des Immobilienportals.

„Der Palast aus dem 12. Jahrhundert, in dem der berühmte internationale Bass Mateu, ein Sohn der Stadt, lebte, ist mehr als nur ein Haus, er ist ein Portal in die Vergangenheit. Jeden Morgen wacht man in einer einzigartigen Umgebung auf, in der die Geschichte lebendig wird und sich die Schönheit Palmas in jedem Winkel offenbart. Ein Privileg, das nur wenigen vorbehalten ist, eine Gelegenheit, an der exklusiven Geschichte der Stadt teilzuhaben“, schließt er ab. Es wurde nie bekannt gegeben, für wie viel die Deutschen das Haus vor fast 25 Jahren gekauft haben.