Viele Palmen und Pool: Historisch bedeutsame Finca auf Mallorca steht für 15 Millionen zum Verkauf

Die emblematische und zugleich lauschige Finca namens Santa Cirga, in welcher der Poet Mossèn Alcover (1862-1932) geboren wurde, steht zum Verkauf. Wie aus der Homepage der Immobilienfirma Doramare Homes hervorgeht, ist das Hauptgebäude 1800 Quadratmeter groß, der palmenbestandene Garten misst 203 Hektar. Weitere Nebengebäude umfassen 3652 Quadratmeter.

Der Landsitz befindet sich zwischen Manacor und Porto Cristo im Osten der Insel. Ein einladender rechteckiger Pool befindet sich im Garten, auch eine Kapelle gehört zu dem Komplex. 15 Millionen Euro werden für das Anwesen verlangt.

Es befindet sich im Besitz der Erben der March-Familie. Der Schmuggler und Bankier Juan March wurde durch seine finanzielle Unterstützung der Aufständischen um den späteren Diktator Francisco Franco während des spanischen Bürgerkriegs (1936-1939) bekannt.

Alcover war auch Kleriker, Romanist und Katalanist

Mossèn Alcover war nicht nur Schrifsteteller, sondern auch Kleriker, Romanist, Katalanist, Ethnologe, Sprachwissenschaftler und Lexikograf. Er gilt laut der Generalitat de Catalunya als „eine der herausragendsten Persönlichkeiten der Wiedererlangung der katalanischen Sprache im 20. Jahrhundert“.

Alcover wurde 1886 zum katholischen Priester geweiht und 1888 zum Professor für Kirchengeschichte am Priesterseminar von Palma ernannt. Von 1898 bis 1902 war er Generalvikar der Diözese (und Kanonikus). Alcover sammelte etwa 450 balearische Märchen [rondalles, rondaies], die der unter einem Pseudonym veröffentlichte.

Die nun zum Verkauf stehende Finca reiht sich ein in einen Reigen mehrerer emblematischer Gebäude, die auf Mallorca zum Verkauf stehen, darunter ein ehemaliges Kloster in Campanet und mehrere Stadtpaläste in Palma. In einem Kommentar bezeichnete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" die geplante Finca-Veräußerung als verdammenswerten Teil des Ausverkaufs mallorquinischer Kulturgüter.