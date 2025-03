Wohnungen zum "Spott-Preis": Diese Mallorca-Immobilie könnte bald auf den Markt kommen

Es gibt noch günstige Immobilien auf Mallorca: In Sa Pobla sind vor Kurzem 87 Wohnungen, Büros, Geschäftsräume und Parkplätze zu einem "Spott-Preis", so die öko-regionalistische Partei "Més per Mallorca", verkauft worden. Die Gruppe fordert die Balearen-Regierung nun auf, dass diese von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch macht, um den Wohnungsnotstand auf der Insel zu mildern. Unter den Immobilien befinden sich 21 Wohnungen zwischen 103 und 169 Quadratmetern Größe zu Preisen zwischen 70.000 und 130.000 Euro, also weit unter dem Marktpreis.

"Més" erinnerte daran, dass die öffentliche Verwaltung noch bis Ende April Zeit hat, um von ihrem Kaufrecht Gebrauch zu machen. Bei dem Verkäufer handelt es sich nach Angaben der Partei um den Großgrundbesitzer Promontoria Coliseum Real Estate. Als Käufer wird die Immobiliengesellschaft Farrutx 2000 aus Alcúdia genannt. Benachrichtigung über Verkaufsabsicht gesetzlich vorgeschrieben "Unabhängig davon, ob die Regierung, wie gesetzlich vorgeschrieben, über die Verkaufsabsicht informiert und benachrichtigt wurde oder nicht, muss sie den Kauf tätigen und die Wohnungen der Öffentlichkeit zur sozialen Vermietung zur Verfügung stellen", teilte "Més" in einer Erklärung mit. Die Partei wies darauf hin, dass dieser Kauf auch Büros umfasst, die leicht in Wohnungen umgewandelt werden könnten. "Es ist unerklärlich, dass bei Wohnungen für weniger als 100.000 Euro der Kauf durch ein anderes Unternehmen registriert wurde", heißt es weiter. Ähnliche Nachrichten Sie sollen sogar bezahlbar sein: Hier auf Mallorca entstehen 88 neue Wohnungen Mehr ähnliche Nachrichten Die Balearen-Regierung prüft ihrerseits den Kauf des Gebäudes in Sa Pobla. Mitarbeiter des Ministeriums für Wohnungsbau erklärten, dass sie "den Fall analysieren werden, wenn sie über vergleichbare Informationen zu diesem Verkauf und zur Situation der Immobilie verfügen". Die Abteilung betonte auch, dass sie untersuchen werden, ob sich die Immobilie wirklich für die Ausübung des Vorkaufsrechts qualifiziert, "was wir noch nicht bestätigen können". Balearen-Regierung signalisiert Bereitschaft Das Ministerium betonte, dass "die Regierung sich dem Vorkaufsrecht verpflichtet fühlt, wie es bereits in dieser Legislaturperiode geschehen ist". In diesem Sinne erinnerte man daran, dass "die [öffentliche Wohnungsbaubehörde] IBAVI auf diese Weise 35 Wohnungen erworben hat, die in den öffentlichen Wohnungsbestand aufgenommen wurden". Die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora hat sich mit Promontoria Coliseum Real State in Verbindung gesetzt, aber die einzige Antwort, die sie erhalten hat, ist, dass das Unternehmen lediglich in Palma zur Zeit Wohnungen zu verkaufen hat.