Wohnung auf Mallorca einfach besetzt: Die Leidensgeschichte eines 84-jährigen Eigentümers

„Diesen Freitag werden wir versuchen, die Wohnung eines 84-jährigen Mannes zurückzubekommen, die seit Ende 2021 besetzt ist“, berichtet Pedro Munar, ein auf Immobilienrecht spezialisierter Rechtsanwalt. Er sagt, dass sein mandant eine wahre Tortur durchmache, um „den Hausbesetzer aus der Wohnung zu vertreiben, die er mit so viel Mühe gekauft hat, um seine Rente aufzubessern“.

„Ich zähle die Stunden, bis ich einen Strafantrag stellen und eine einstweilige Verfügung beantragen kann, damit der Richter den Hausbesetzer, der in die Wohnung meines Mandanten in Can Pastilla eingezogen ist, aus der Wohnung werfen kann." Munar hofft, dass die Räumung so schnell wie möglich durchgeführt wird, damit „der Gerechtigkeit Genüge getan wird und der Kampf, den mein Mandant Ende 2021 beginnen musste, ein Ende hat“.

Der angesehene Anwalt erinnert daran, dass der 84-jährige Herr seine Wohnung vermietet hatte und der Mieter die Zahlungen an ihn einstellte. Ende 2021, nachdem letzterer eineinhalb Jahre lang Schulden angehäuft hatte, teilte er ihm mit, dass er die Wohnung verlasse und die Schlüssel in einem Briefkasten hinterlasse.

Plötzlich macht ein Rumäne die Tür auf

Munar weist darauf hin, dass sein Mandant einige Wochen später die Wohnung mit einem neuen Mietinteressenten besuchte und bei seiner Ankunft feststellte, dass das Schloss ausgetauscht worden war. Daraufhin klopfte er an die Tür, woraufhin ein Rumäne herauskam und ihm sagte, dass er schon seit Wochen dort wohne.

Dann begann der Leidensweg des Rentners, der mit ansehen musste, wie seine Pläne zur Aufbesserung seiner Rente durchkreuzt wurden: Er bekam keine Miete und musste außerdem Strom, Wasser, Steuern und andere Abgaben für sein besetztes Haus begleichen. Der 84-Jährige habe versucht, den Rumänen zum Auszug zu bewegen, aber es habe keine Möglichkeit gegeben. "Im Gegenteil, der Besetzer zeigte ihn wegen Belästigung an“, klagt der Anwalt.

Der Eigentümer hat so viel Angst vor dem Besetzer, dass er sich nicht traut, seine Geschichte in "Ultima Hora" zu erzählen. Sein Anwalt ist jedoch der Meinung, dass dies ans Licht kommen muss, damit klarer wird, dass Hausbesetzungen zu einem der Hauptprobleme auf den Balearen geworden sind. In diesem Sinne argumentiert er, dass die Hausbesetzungen nicht nur ein Drama für die Opfer darstellen, sondern auch viele Vermieter dazu veranlassen, ihre Wohnungen nicht mehr zu vermieten, was zu einer drastischen Verringerung des Angebots führt und die Preise in die Höhe schnellen lässt.