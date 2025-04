Neue Filiale in Santanyí: Minkner & Bonitz expandiert in den Südosten Mallorcas

Santanyí hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Deutschen-Hotspot entwickelt. Viele Bundesbürger haben in der Gemeinde im Südosten Mallorca bereits eine Immobilie | Archiv/M&B

Das deutsche Immobilienunternehmen Minkner & Bonitz weitet seine Präsenz auf Mallorca deutlich aus. Nach Niederlassungen in Port Andratx, Santa Ponsa und Palma eröffnet das Unternehmen nun ein weiteres Beratungszentrum in Santanyí. "Viele unserer Kunden hatten uns in der jüngsten Vergangenheit nach exklusiven Immobilien im Süden und Osten der Insel gefragt", erklärt Geschäftsführer Marvin Bonitz zur Standortwahl. Die Expansion werde auch durch passende Lizenzpartner in der Region ermöglicht.