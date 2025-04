Immobilienbesetzungen explodieren auf den Balearen: Zweitstärkster Anstieg spanienweit

Die Zahl der Hausbesetzungen hat auf Mallorca und den Nachbarinseln im vergangenen Jahr um 26 Prozent zugenommen. Die Inseln sind die zweite autonome Region, in der im Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten Vorfälle dieser Art bei der Nationalpolizei und der Guardia Civil gemeldet werden.

Nach Angaben des Innenministeriums kamen auf 100.000 Einwohner der Inseln 44 solcher Eigentumsdelikte. Die Zahl ist nur in Katalonien höher, wo die Rate mit über 90 besonders alarmierend ist. Alle anderen autonomen Regionen weisen weitaus bescheidenere Zahlen auf: Die drittgrößte Region, die Comunidad Valenciana, erreicht nicht einmal 35, die viertgrößte, Murcia, 31, in Galicien sind es nicht einmal neun und in Asturien nicht einmal zehn.

2024 gab es 514 Anzeigen wegen Hausbesetzungen

Insgesamt gab es im Jahr 2024 auf den Inseln 514 Anzeigen wegen Hausbesetzungen, die nach den Zahlen des Ministeriums sowohl die Straftaten der Aneignung als auch des Einbruchs umfassen. Dies ist die höchste Zahl in den vierzehn Jahren, in denen diese Statistiken erstellt werden, und das zweite Mal, dass die Zahl ein halbes Tausend übersteigt.

Das zweite Mal war dies 2021 der Fall. Die Tendenz ist von Jahr zu Jahr steigend, und seit 2010 hat sich die Zahl der Beschwerden verzehnfacht. Vor einem Jahrzehnt waren es 239 und 2019, vor der Corona-Pandemie, weniger als 300.