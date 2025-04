22 Millionen Euro: Villa der Superlative auf Felsenklippe von Mallorca geplant

Es beginnt mit einem Blick, den man nicht mehr vergisst: türkisfarbenes Wasser, das 50 Meter tiefer an die Klippen schlägt, der Horizont weit, das Licht fast zu klar, um echt zu sein. Genau hier – über der Cala en Cranc an Mallorcas Südwestküste – könnte bald eine Villa stehen, wie sie die Insel noch nicht gesehen hat: Acht Schlafzimmer, zwei Infinity-Pools, Spa-Landschaft, Heimkino und Drehgarage auf über 2200 Quadratmetern Wohnfläche. Alles bereits genehmigt, aber noch nicht gebaut. In Camp de Mar, einem der exklusivsten Orte Mallorcas, steht dieses Küstengrundstück nun zum Verkauf. Der Preis: 22 Millionen Euro – für das Grundstück plus fertiges Bauprojekt.

Was hier entstehen darf, wäre unter aktuellen Bauvorgaben kaum noch denkbar. Das Grundstück wurde aus fünf Parzellen zusammengefügt und misst stolze 7804 Quadratmeter. Die darauf geplante Villa soll auf vier Etagen rund 2263 Quadratmeter Wohnfläche bieten – mehr als viele Boutique-Hotels. Laut dem Immobilienunternehmen Minkner & Bonitz aus Santa Ponça wäre ein solches Vorhaben heute nicht mehr genehmigungsfähig. Umso exklusiver die Gelegenheit: "Es dürfte eines der spektakulärsten Bauprojekte der Insel werden", heißt es aus dem Unternehmen. Privat-Spa, Heimkino und Holzfassade mit Verstand Die Pläne lesen sich wie das Drehbuch zu einem luxuriösen Abenteuerfilm: Auf der Hauptetage öffnet sich das Wohnzimmer über versenkbare Fenster zur Terrasse, gleich daneben liegt die offene Küche mit Bar. Auf den oberen Ebenen: eine Master-Suite mit Ankleide, private Balkone, Gästezimmer mit eigenem Bad. Tief unten im Fels: ein Wellnessbereich mit türkischem Bad, Massageraum, Fitnesszone, Heimkino und Spielzimmer. Für die Autos ist ebenfalls gesorgt – eine Garage mit Car-Lift und Drehvorrichtung steht bereit. Besonders clever: die eigens entworfene Holzfassade. Im Sommer schützt sie die Innenräume vor Hitze, im Winter fährt sie hoch und verwandelt sich in ein stilisiertes Sonnensegel. Zwei Infinity-Pools auf verschiedenen Ebenen blicken über die Felsen aufs offene Meer hinaus, einer bietet sogar einen natürlichen Zugang zur rauen Küste der Cala en Cranc. Es ist ein Projekt, das den Begriff "Traumvilla" auf ein neues Level hebt – zumindest für alle, die genug Vorstellungskraft (und Kapital) mitbringen. Lage mit Blick auf Luxus und Rendite Camp de Mar ist längst kein Geheimtipp mehr. Wer dort bauen oder kaufen will, konkurriert mit der Elite Europas. Golfplatz, Gourmetrestaurants und der kurze Weg nach Palma machen das ehemalige Fischerdorf zur Vorzeigeregion für exklusive Immobilien. Gerade deshalb ist dieses Projekt nicht nur architektonisch spannend, sondern auch wirtschaftlich: Grundstücke in dieser Größenordnung und Lage sind rar, Genehmigungen wie diese noch viel rarer. Wichtig zu wissen: Die 22 Millionen Euro decken Grundstück und Projektentwurf samt Baugenehmigung ab – die tatsächlichen Baukosten kommen noch obendrauf. Wer sich also für die Villa interessiert, sollte nicht nur ein Auge für Panoramen, sondern auch ein solides Budget für Beton, Marmor und Haustechnik mitbringen. Angeboten wird das Grundstück mit Projekt über Minkner & Bonitz, einem der größten auf Luxusimmobilien spezialisierten Maklerunternehmen mit Hauptsitz in Santa Ponça.