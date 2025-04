Wohnungsnot auf Mallorca: Firma will Schiffscontainer für jeweils nur 16.000 Euro aufstellen

Next

So sieht er aus, der Wohncontainer. | Ultima Hora

Angesichts der Wohnungsnot auf Mallorca werden zunehmend kreative Lösungen ersonnen. Ein Unternehmen will laut einem Bericht in der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora jetzt Schiffscontainer aufstellen, die inklusive einem Wohnraum, Bad und einer kleinen Küche lediglich 16.000 Euro pro Einheit kosten sollen. Reporter des Blattes konnten einen Prototyp im Gewerbepark Son Morro in Palma besichtigen.