Für 19 Millionen Euro: Eine der schönsten Immobilien auf Mallorca steht zum Verkauf

Wer einmal das Glück hatte, dort als Gast eingeladen gewesen zu sein, der hat diesen Besuch nie wieder vergessen: Die Rede ist von dem Anwesen des österreichischen Kulturmäzens Josef Egger, der als Präsident der Vereinigung Amigos en Mallorca zahllose Konzerte mit den Sinfonikern aus Wien auf der Insel organisierte. Egger starb 2022 im Alter von 97 Jahren. Jetzt soll das Anwesen über das Immobilienunternehmen Minkner & Bonitz einen neuen Eigentümer finden. Lutz Minkner und Josef Egger sowie deren Ehefrauen Edith und Elfy waren eng miteinander befreundet.

Mit einem herzlichen Lachen hat ein bestens gelaunter Josef Egger stets den MM-Reporter bei sich auf der Finca begrüßt. Einmal war der Anlass, einen Bericht über Österreicher auf Mallorca zu schreiben. Ein anderes Mal drehte sich alles um den Weinbau, den der umtriebige Finca-Besizter dort begonnen hatte. Als guter Österreicher setzte Egger in Sachen Weißwein auf den Grünen Veltliner seiner Heimat.

Das Anwesen umfasst 140 Hektar (= 140 Fußballfelder) Land. Foto: Minkner & Bonitz

Einer gewaltigen Gesteinsformation, die mitten zwischen den Weinreben in die Höhe ragte, hatte der Hobby-Landwirt bereits einen Namen gegeben: „Das ist der Josefsfelsen“, hatte Egger scherzhaft kundgetan. Der ehemalige Wirtschaftsvertreter liebte sein weitläufiges Anwesen, das versteckt im Tramuntana-Gebrige an der Strecke zwischen Esporles und Puigpunyent liegt. Man hatte fast das Gefühl, sich in den südlichen Alpen zu wähnen. „Mich erinnert das hier immer sehr ans Tessin“, hatte Egger seinerzeit gesagt.

Historisches Anwesen, umfassend modernisiert

Jetzt steht das Anwesen für 19 Millionen Euro zum Verkauf. Der Beschreibung der Immobilienagentur zufolge verbindet der Herrensitz Geschichte, Natur und Luxus in perfekter Harmonie. Die (Groß-)Finca erstreckt sich über zirka 140 Hektar Land mit ausgedehnten Steineichenwäldern, Olivenhainen sowie Flächen für Wein-, Obst- und Gemüseanbau.

Im Zentrum des Landsitzes befindet sich das authentische Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert mit rund 1500 Quadratmeter Wohnfläche. Es sei gut instandgehalten und teilweise modernisiert. Vorhanden sind insgesamt 12 Schlafzimmer und 8 Badezimmer – inklusive separater Gästeeinheiten und einer Personalunterkunft. Die Innenräume verbinden den Angaben zufolge traditionelle Elemente, antike Möbel und modernen Wohnkomfort zu einem einzigartigen Wohnerlebnis. Große Fenster eröffnen eindrucksvolle Ausblicke auf die umliegende Natur – Privatsphäre und Ruhe sind garantiert.

Antike Möbel und modernen Wohnkomfort prägen die Immobilie. Foto: Minkner & Bonitz

Ergänzt wird das Ensemble durch diverse Nebengebäude mit unter anderem einer Privatkapelle und einer 200 Jahre alten Olivenpresse, die an die lange Geschichte des Anwesens erinnern.

Zu den luxuriösen Annehmlichkeiten zählen außerdem ein Swimmingpool, ein Tennisplatz, ein Helikopterlandeplatz sowie Stallungen und fünf Carports samt weiterer PKW-Stellplätze.

Die aktive landwirtschaftliche Nutzung – mit eigener Olivenöl- und Weinproduktion sowie Schafhaltung – ermöglicht nicht nur ein hohes Maß an Selbstversorgung, sondern bringt auch attraktive steuerliche Vorteile mit sich. Ergänzt wird dies durch eine private Wasserversorgung und eine Jagdlizenz. Weitere Infos zu dem Anwesen finden Sie hier. Das Fazit des Immobilienmaklers: „Ein Ort voller Möglichkeiten – zum Leben, Genießen und Gestalten“.