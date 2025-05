Schwerreicher Schwede will altes Gebäude in Palma-Trendviertel zu Luxus-Einfamilienhaus umbauen

Ein bekannter schwedischer Millionär will ein historisch bedeutsames Gebäude in Palmas Trend-Stadtteil Santa Catalina in ein luxuriöses Einfamilienhaus umbauen. Das Haus befindet sich nach Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora in der wichtigsten Straße des Barrios, dem Carrer Sant Magí. Derzeit sind dort vier Wohnungen und zwei Geschäftsräume untergebracht.

Der schwerreiche Skandinavier ist im Bereich der erneuerbaren Energien tätig. Das Gebäude in Santa Catalina stammt aus dem Jahr 1920 und hat eine Fläche von 287 Quadratmetern. Óscar Fidalgo, Stadtrat für Stadtplanung der Stadt Palma, wies am Dienstag darauf hin, dass das vom Investor vorgelegte Projekt eine Änderung der Hauptfassade vorschlägt. Theater Mar i Terra ganz in der Nähe Das Gebäude befindet sich in unmittelbarer Nähe des Teatre Mar i Terra und gegenüber der Pfarrkirche im Viertel Santa Catalina. Der Architekten-Vorschlag sieht auch eine Änderung der Treppe des Gebäudes vor, die neu gestaltet werden soll. Bereits in den vergangenen Monaten waren Initiativen reicher Skandinavier in Palma bekannt geworden: So soll das derzeit leerstehende, nie in Betrieb genommene Kasino hinter dem Olivar-Markt in ein Edel-Spa umgewandelt werden. Zudem plant ein Schwede, einen siebenstöckigen Stadtpalast im historischen Zentrum zu einem Einfamilienhaus umzubauen.